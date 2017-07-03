12:57, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Bosna Hersek'te ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Başkentteki Bosna Hersek Ordusu Şehit ve Gazileri Anıtı önünde toplanan 50 kişilik grup, "Barış Yürüyüşü"nün ilk durağı Nezuk kasabasına doğru yürüyüşlerine başladı.

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımından kaçmak isteyenlerin takip ettiği ve halk arasında "ölüm yürüyüşü" olarak da bilinen etkinliğe katılmak üzere yolan çıkan Saraybosnalı grubun yaklaşık 250 kilometre yol yürüyeceği bildirildi.

"Tüm şehirlerin kurbanlarını anacaklar"

"Barış Yürüyüşü" organizatörlerinden Muhamed Papic, Saraybosna'dan yola çıkan grubun 8 Temmuz'da Nezuk'tan başlayacak "Barış Yürüyüşü"ne dahil olacaklarını anımsatarak, "Saraybosna'dan yola çıkan grup sadece Srebrenitsa kurbanlarını değil yol üzerinde bulunan ve katliamın yaşandığı tüm şehirlerin kurbanlarını anacak." dedi.

Papic, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşananların hiçbir zaman unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirtti.

BUGÜNE KADAR 6 BİN 504 KURBAN TOPRAĞA VERİLDİ

Yürüyüşe 5'inci kez katılan Ramiza Smajic, Bosna Savaşı'nda eşini kaybettiğini ifade ederek, "Evlatlarını kaybeden annelerin duygularını anlayabiliyorum çünkü ben de bir anneyim." diye konuştu.

Bu yıl 13'üncü kez düzenlenecek "Barış Yürüyüşü" kapsamında, katılımcılar 8 - 10 Temmuz'da Potoçari'ye ulaşmak için her gün yaklaşık 35 kilometre yol kat edecek. Katılımcılar, bu üç günü yolda geçirecek.

Geceyi daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında geçirecek katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler verilecek, "ölüm yolu"nu kullanarak hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlatacak.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 504 kurbanın mezarı bulunuyor.

Sırp askerlerinin 11 Temmuz 1995'te şehri ele geçirmesinin ardından yapılan soykırımda, 8 binden fazla Boşnak sivil katledilmiş ve toplu mezarlara gömülmüştü. Aradan 22 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine hala ulaşılamadı.