13:47, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan sürpriz Katar kararı!





Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abzulaziz, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle G20 zirvesine katılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan lideri Kralı Selman'ın Katar krizi sebebiyle Almanya'da düzenlenen G20'ye katılmaktan vazgeçtiği açıklandı. Alman haber ajansı DPA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kral Salman ziyaretini Katar krizinde yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal etti. 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler de katılacak.

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