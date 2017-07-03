14:02, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Batman'da tarihi eser kaçakçılığı





Hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alınan kişinin üzerinde 100 sikke ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batman'da hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alınan kişinin üzerinde 100 sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir otelde kaldığı belirlenen kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Kaldığı otel odasında gözaltına alınan şahsın üst aramasında 92 gümüş sikke, 8 altın görünümlü sikke ve üzerinde işleme bulunan 21 taş ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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