14:18, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklara destek gösterisi düzenlendi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen onlarca gösterici, uluslararası toplumu "İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin maruz bırakıldıkları şartların iyileştirilmesi ve milletvekillerinin tutuklanmasının önüne geçilmesi için harekete geçmeye" çağırdı.

Filistinli gruplara bağlı Esirler Komitesi'nin çağrısı üzerine düzenlenen gösteride, Filistinli tutukluların fotoğraflarının yanı sıra "Esirlere özgürlük", "İdari tutukluğa hayır" yazılı pankartlar taşındı.

İslami Cihad Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Muhca el-Kudüs Merkezi Müdürü Yasir Salih, Esirler Komitesi adına yaptığı konuşmada, "Filistinli esirlerin aileleri tarafından ziyaret edilmesine izin verilmemesi, milletvekillerinin tutuklanması ve idari tutukluluk başta olmak üzere İsrail'in uyguladığı hak ihlallerini protesto etmek için buradayız." dedi.

Filistinli milletvekili Halide Cerrar'ın dün İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasını da kınayan Salih, insan hakları savunucusu tüm uluslararası kurumlara "milletvekillerinin ve Filistin halkının korunması, İsrail'in idari tutukluluk siyasetine son vermesi için gereken çabayı göstermeleri" çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, Filistinli tutukluların haklarını savunmasıyla tanınan Filistin Yasama Konseyi milletvekili Cerrar'ı dün Ramallah'ta gözaltına almıştı.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.