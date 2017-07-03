Bakanlık haftalık terör operasyonu bilançosunu açıkladı

Ülke genelinde 26 Haziran-3 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonlarında 70 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 774 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Hakkari'de örgüt üyelerince kullanılan 7 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 34 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.
Güvenlik güçlerince, 35 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere, patlayıcı yapımında kullanılan 2 ton 906 kilogram madde, 129 el bombası, 18 bin 458 muhtelif mühimmat, 59'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 65 silah ele geçirildi.
Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 252, DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 15, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 269, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 12 zanlı yakalandı.
Operasyonlarda 548'i terör suçlarından, bin 203'ü de asayiş, uyuşturucu, siber suçlar ve kaçakçılıktan olmak üzere bin 751 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütlerin finans kaynaklarına yönelik 74 ilde 453 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 603 kilogram esrar, 76 kilogram eroin, bir kilogram kokain, bir kilogram metamfetamin, 8 kilogram bonzai, 1 milyon 166 bin 689 uyuşturucu hap ile 904 bin 967 kenevir, 396 bin 22 paket kaçak sigara ve 41 ton 265 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 606 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca, 20 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 55 zanlı yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 717'si denizlerde olmak üzere 2 bin 243 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 20 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi örgütler başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 364 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 180 kişiden 39'u gözaltına alındı.
Öte yandan, genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlere yönelik 81 ildeki emniyet ve jandarma birimlerince 1 Temmuz'da eş zamanlı "motosiklet uygulaması" gerçekleştirildi.
4 bin 281 noktada 27 bin 687 personelin katıldığı uygulamada 52 bin 806 motosiklet kontrol edildi, 133'ü çalıntı, 157'si aranan, 5 bin 724'ü trafikten men edilen ruhsatsız/plakasız 6 bin 255 motosiklet ile 935 kişiye yasal işlem yapıldı.
Bu kişilere 5 milyon 848 bin 778 lira ceza uygulandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. 15 Temmuz'un unutulmaması büyük önem arz ediyor." dedi.
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Güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildi
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