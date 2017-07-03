Güncelleme: 13:11, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu toplandı





Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 12.45'te başladı.

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