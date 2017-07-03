Tayland'da göçmen işçiler geri dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tayland'da geçen ay yürürlüğe giren işçi yasası nedeniyle 30 binden fazla göçmen işçinin ülkesine döndüğü bildirildi.
Tayland İşçi Hakları Destek Ağı tarafından yapılan açıklamada, Cunta yönetiminin 23 Haziran'da yeni işçi yasasını yürürlüğe soktuğu anımsatıldı.
Yasa dolayısıyla 30 binden fazla göçmen işçinin ülkesine döndüğü belirtilen açıklamada, hükümetin bu işçilerin hak ve güvenliklerini güvence altına alma noktasında önlem almaması durumunda sayının daha da artacağı kaydedildi.
Myanmar sınırında bulunan Tak vilayeti Emniyet Yetkilisi Man Ratanaprateep, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 23 binden fazla işçinin sadece bu kentteki sınır kapısından geçtiğini, daha fazla işçinin de yasa dışı yollardan ülkesine dönmüş olabileceğini söyledi.
Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha ise göçmen işçi çalıştıran kurumların baskısı sonucu işçilerin kayıt süresinin 120 gün uzatıldığını açıkladı.
Söz konusu yasa, düzenli çalışma izni olmadan çalışan yabancı uyruklu işçilerin 5 yıla kadar hapse, işverenlerin de 23 bin 500 dolara kadar cezaya çarptırılmasını öngörüyor.
Tayland'da başlıca komşu ülkeler Myanmar, Kamboçya ve Laos'dan olmak üzere yaklaşık 2,6 milyon göçmen işçi bulunuyor ve bu kişilerin yarısının yasa dışı çalıştığı tahmin ediliyor. Yasa dışı işçilerden çoğu ya çok düşük maaşlı işlerde ya da Taylandlıların yapmak istemediği inşaat, çiftçilik ve balıkçılık gibi alanlardaki tehlikeli bölümlerde çalışıyor.
Tayland'da göçmen işçiler yeni yasa nedeniyle ülkelerine dönüyor
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