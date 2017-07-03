15:23, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Muş'taki operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi



arşiv

Muş'ta düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TSK'dan yapılan açıklamada, Muş'taki operasyonda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlgili Konular Muş PKK operasyonu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.