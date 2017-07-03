Muş'taki operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TSK'dan yapılan açıklamada, Muş'taki operasyonda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız" dedi.
Muş'ta düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. 15 Temmuz'un unutulmaması büyük önem arz ediyor." dedi.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildi
Hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alınan kişinin üzerinde 100 sikke ele geçirildi
Başbakan Yıldırım, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesine ilişkin, "İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır" dedi
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu
İstanbul Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çocuklarıyla otelden dışarı çıkan bazı turistlerin dumandan etkilendiği görüldü.
Van'da PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu, Hakkari Çukurda'ki terör saldırısında da 1 asker şehit oldu
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Şafi, kendilerine abluka uygulayan ülkelerle ilgili, "Türkiye ile olan savunma ilişkilerimizi kesmemizi talep ediyorlar. Bu mantıksız bir durum." dedi
Ankara, Denizli, Çankırı, Osmaniye, Muğla ve Amasya'da kamuda çalışan hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ile kanser hastaları, aşırı sıcaklar nedeniyle bugün idari izinli sayılacak
Kahramanmaraş'ta, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye'ye uğurlandı
Antalya'da, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, şemsiyeyle dolaştı.
Kıbrıs Konferansı için İsveç'e giden Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile biraraya geldi