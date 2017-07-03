Koalisyon güçlerinden Irak'a 100 seyyar karakol

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, bakanlıkta düzenlenen törende uluslararası koalisyon tarafından temin edilen 100 seyyar polis karakolunu teslim aldıklarını ifade ederek, "Irak halkı ve hükümeti, koalisyon güçleri ve uluslararası toplumun bu desteğini unutmayacak." dedi.
DEAŞ sonrası dönemde Irak'ın destek ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Araci, "Kurtarılan bölgelerle merkezi yönetim arasında yeniden güven tesisi ve toplumsal barışı sağlamamız lazım. DEAŞ'tan geri alınan Enbar, Musul ve Tikrit'e özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Özellikle bölge ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmamız gerekecek." diye konuştu.
Iraklı Bakan, polis güçlerinin eğitim ve donatım ihtiyacına değinerek, ülke sınırlarının kontrol altına alınması için koalisyon güçlerinin desteğini sürdürmesini istedi.
Irak'ın teslim aldığı seyyar karakollar, terörden zarar gören bölgelerde kurulacak.
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