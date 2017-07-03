15:58, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye ordusu, Perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkese varıldığını açıkladı.

İsrail sınırında yer alan Deraa kentini de kapsayan ateşkes kararı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıların ardından geldi.

SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusu, üç bölgede devam eden uzlaşma sürecine destek için Perşembe gününe kadar ateşkes ilân etti.

Ateşkes ilân edilen vilayetler Ürdün ve İsrail'e komşu olan Dera, Kuneytra ve Suveyde.