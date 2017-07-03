Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:17, 03 Temmuz 2017 Pazartesi
Ortadoğu
15:58, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlandı
Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlandı

Suriye ordusu, Perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkese varıldığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye ordusu, Perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkese varıldığını açıkladı.

İsrail sınırında yer alan Deraa kentini de kapsayan ateşkes kararı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıların ardından geldi.

SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusu, üç bölgede devam eden uzlaşma sürecine destek için Perşembe gününe kadar ateşkes ilân etti.

Ateşkes ilân edilen vilayetler Ürdün ve İsrail'e komşu olan Dera, Kuneytra ve Suveyde.

 



İlgili Konular suriye ateşkes israil suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
İsviçre'de FETÖ okulları yolun sonuna geldi
İsviçre'de FETÖ okulları yolun sonuna geldi

İsviçre basını ülkedeki FETÖ kurumlarının kepenk kapatmaya başladığını yazdı
Abbas'tan Afrikalı liderlere quot İsrail'i kabul etmeyin quot
Abbas'tan Afrikalı liderlere: "İsrail'i kabul etmeyin"

Filistin Devlet Başkanı Abbas Afrikalı liderlere "İsrail'i kabul etmeyin" çağrısı
Dünyada nükleer silahlara yatırım artıyor
Dünyada nükleer silahlara yatırım artıyor

ABD'nin, 2017-2026 yıllarında nükleer gücünü geliştirmek ve güncellemek için 400 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.
Singapur'da quot siyasi quot miras kavgası
Singapur'da "siyasi" miras kavgası

Kardeşleri, Başbakan Lee'yi, ülkenin kurucu lideri olan babalarının siyasi mirasını gasp etmeye çalışmakla suçladı
Srebrenitsa'da bu yıl 70 kurban toprağa verilecek
Srebrenitsa'da bu yıl 70 kurban toprağa verilecek

Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümünde düzenlenecek cenaze töreninde bu yıl 70 kurban toprağa verilecek
Keşmir'de 2 direnişçi öldürüldü
Keşmir'de 2 direnişçi öldürüldü

Keşmir'in güneyinde bir evde gizlendiği sanılan iki direnişçinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü açıklandı
Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlandı
Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlandı

Suriye ordusu, Perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkese varıldığını açıkladı.
Koalisyon güçlerinden Irak'a 100 seyyar karakol
Koalisyon güçlerinden Irak'a 100 seyyar karakol

Uluslararası koalisyon güçleri, DEAŞ'la mücadele eden Irak'a 100 seyyar polis karakolu desteğinde bulundu.
Tayland'da göçmen işçiler geri dönüyor
Tayland'da göçmen işçiler geri dönüyor

Tayland'da göçmen işçiler yeni yasa nedeniyle ülkelerine dönüyor
Al Sani 13 maddelik talebe Katar'ın cevabı için Kuveyt'te
Al Sani, 13 maddelik talebe Katar'ın cevabı için Kuveyt'te

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin ilettiği 13 maddelik talebe yönelik cevabını yetkililere ulaştırmak amacıyla Kuveyt’e gitti
Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Muhca el-Kudüs Merkezi Müdürü Salih, "Filistinli esirlerin aileleri tarafından ziyaret edilmesine izin verilmemesi, milletvekillerinin tutuklanması ve idari tutukluluk başta olmak üzere İsrail'in uyguladığı hak ihlallerini protesto etmek için buradayız" dedi
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan sürpriz Katar kararı
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan sürpriz Katar kararı!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abzulaziz, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle G20 zirvesine katılmayacak
Belçika'dan FETÖ yanlısı karar
Belçika'dan FETÖ yanlısı karar

Flaman bölgesi hükümeti, "FETÖ üyelerinin hedef alındığı" gerekçesiyle ülkedeki en büyük cami Fatih Camisi'ni tanımadığını açıkladı
ABD uçaklarda elektronik cihaz yasağını BAE için kaldırdı
ABD, uçaklarda elektronik cihaz yasağını BAE için kaldırdı

ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kaldırıldı
Bosna Hersek'te ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' FOTO
Bosna Hersek'te ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' | FOTO

Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılacak grup Saraybosna'dan hareket etti
Meksika'da yanardağ alarmı
Meksika'da yanardağ alarmı

Meksika'da Popocetepetl Yanardağı patladı. Yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül püskürdü. Dağ çevresinde 12 kilometre çapındaki bölgede 2. derece sarı alarm ilan edildi.

Haberler

Suriye'de rejimin ateşkes ihlalleri yoğunlaştı
Suriye'de rejimin ateşkes ihlalleri yoğunlaştı

Suriye rejiminin ateşkes ihlalleri sürüyor
Suriye rejiminin ateşkes ihlalleri sürüyor

Suriye'de Barada Vadisi'nde tahliyeler tamamlandı
Suriye'de Barada Vadisi'nde tahliyeler tamamlandı

Suriye'nin Barada Vadisi'nde tahliyeler başladı
Suriye'nin Barada Vadisi'nde tahliyeler başladı

Rusya 2, Türkiye 14 ateşkes ihlali saptadı
Rusya 2 Türkiye 14 ateşkes ihlali saptadı

Katar'dan Suriye'ye ateşkes uyarısı
Katar'dan Suriye'ye ateşkes uyarısı

Astana görüşmelerinin tarihi açıklandı
Astana görüşmelerinin tarihi açıklandı

Muhaliflerden Astana'yı boykot kararı
Muhaliflerden Astana'yı boykot kararı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 