Keşmir'de 2 direnişçi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri iki direnişçiyi öldürdü.
Polis sözcüsü Manoj Pandit yaptığı açıklamada, Keşmir'in güneyinde bir evde gizlendiği sanılan iki direnişçinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi öldürülen direnişçilerin, yöre halkından olduğunu belirtti.
Hint askerlerinin bölgede düzenlediği operasyonun sürdüğü, bu arada olaydan sonra bağımsızlık yanlısı gençlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi.
Çatışmada çok sayıda kişinin yaralandığı, iki sivilin tedavi altına alındığı ifade edildi.
İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi öldü.
Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.
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