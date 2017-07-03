Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Singapur'da Başbakan Lee Hsien Loong, kardeşlerinin hakkında ortaya attığı babalarının siyasi mirasını gasp etmeye çalıştığı suçlamalarına mecliste yanıt verdi.
Singapur'un kurucu lideri Lee Kuan Yew'un oğlu olan başbakan, kardeşleri iş adamı Hsien Yang ve doktor Wei Ling'in babalarından kalma konuta siyasi iktidarını sürdürmek üzere el koyduğu yönündeki iddialarını reddetti.
Kardeşlerinin iddialarını "temelsiz" olarak niteleyen Lee, aile evine "başbakan olarak aurasını artırmak üzere" el koyduğu iddiasına, "Eğer 13 yıl başbakanlık yaptıktan sonra siyasi konumumu sürdürmek için büyülü mülklere ihtiyaç duyuyor olsaydım, bu çok acıklı bir durum olurdu." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.
Lee, "ailesinin adını daha fazla lekelememek için" suçlamalar nedeniyle kardeşlerini dava etmeyeceğini sözlerine ekledi.
Kardeşler, Başbakan Lee'nin babalarının en küçük kardeşin taşınmasından sonra evin yıkılması yönündeki vasiyeti yerine getirmediği, "devlet organlarını" kullanarak evi korumaya aldığı ve bu yolla "Singapurluların Lee Kuan Yew'a duyduğu güveni konutun görünür varlığıyla kendine mal etmeye çalıştığını" ileri sürmüştü.
Kardeşler, Lee'nin oğlu Li Hongyi'nin de siyasete atılmayı planladığını iddia etmişti.
İngiliz sömürge yönetimini sona ermesini ardından ülkeyi 30 yıl boyunca tek başına yöneten Lee Kuan Yew, kaynak bakımından fakir olan ada ülkesinin kısa zamanda Güneydoğu Asya'da zengin bir finans merkezi haline getirmişti.
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