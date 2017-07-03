Dünyada nükleer silahlara yatırım artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünya genelinde geçen yıl nükleer silah sayısında azalma olmasına rağmen bu silahların modernleştirilmesine yönelik yatırımların arttığını açıkladı.
Merkezi İsveç'te bulunan SIPRI'nin nükleer güç verilerine ilişkin yayımladığı yıllık raporuna göre, nükleer silaha sahip ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin geçen yılın başında toplamda 15 bin 395 nükleer silahı bulunurken, bu sayı 2017'nin başında 14 bin 935 oldu. Ancak söz konusu ülkelerin yakın gelecekte bu silahları bırakmaları öngörülmüyor.
Raporda, dünyadaki toplam nükleer silah sayısının yüzde 93'üne sahip ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silah envanterini azalttığına dikkat çekildi. Bu iki ülke, 2011'den bu yana Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) uygulamalarına rağmen geçen yıl silahlarını azaltma hızı düşük seyretti.
Öte yandan, söz konusu iki ülke, büyük miktarda ve maliyette nükleer modernleşme programlarını da başlattı. ABD'nin, 2017-2026 yıllarında nükleer gücünü geliştirmek ve güncellemek için 400 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.
ABD ve Rusya dışında nükleer silaha sahip 7 ülkenin de silah cephaneliği çok daha küçük ancak bu ülkeler yeni nükleer silah sistemleri geliştirmedi veya bu konuda çalışmaları olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Çin, nükleer cephaneliğinde uzun vadeli niteliksel geliştirmeye odaklanırken, Hindistan ve Pakistan hem nükleer silah stoklarını hem de füze imkanlarını geliştiriyor.
Kuzey Kore ise 2015'e göre geçen yıl nükleer silahlarında artışa giderek sayıyı 10 ila 20'ye yükseltti. Kuzey Kore, geçen yıl süresince birçok beklenmedik nükleer deneme yapmıştı.
İsviçre basını ülkedeki FETÖ kurumlarının kepenk kapatmaya başladığını yazdı
Filistin Devlet Başkanı Abbas Afrikalı liderlere "İsrail'i kabul etmeyin" çağrısı
ABD'nin, 2017-2026 yıllarında nükleer gücünü geliştirmek ve güncellemek için 400 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.
Kardeşleri, Başbakan Lee'yi, ülkenin kurucu lideri olan babalarının siyasi mirasını gasp etmeye çalışmakla suçladı
Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümünde düzenlenecek cenaze töreninde bu yıl 70 kurban toprağa verilecek
Keşmir'in güneyinde bir evde gizlendiği sanılan iki direnişçinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü açıklandı
Suriye ordusu, Perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkese varıldığını açıkladı.
Uluslararası koalisyon güçleri, DEAŞ'la mücadele eden Irak'a 100 seyyar polis karakolu desteğinde bulundu.
Tayland'da göçmen işçiler yeni yasa nedeniyle ülkelerine dönüyor
Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin ilettiği 13 maddelik talebe yönelik cevabını yetkililere ulaştırmak amacıyla Kuveyt’e gitti
Muhca el-Kudüs Merkezi Müdürü Salih, "Filistinli esirlerin aileleri tarafından ziyaret edilmesine izin verilmemesi, milletvekillerinin tutuklanması ve idari tutukluluk başta olmak üzere İsrail'in uyguladığı hak ihlallerini protesto etmek için buradayız" dedi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abzulaziz, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle G20 zirvesine katılmayacak
Flaman bölgesi hükümeti, "FETÖ üyelerinin hedef alındığı" gerekçesiyle ülkedeki en büyük cami Fatih Camisi'ni tanımadığını açıkladı
ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kaldırıldı
Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılacak grup Saraybosna'dan hareket etti
Meksika'da Popocetepetl Yanardağı patladı. Yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül püskürdü. Dağ çevresinde 12 kilometre çapındaki bölgede 2. derece sarı alarm ilan edildi.