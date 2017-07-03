Abbas'tan Afrikalı liderlere:

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Afrikalı liderlere seslenerek, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olma teklifinin "asla" kabul etmemeleri gerektiğini söyledi.
Abbas, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da başlayan Afrika Birliği 29. Dönem Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Afrika Birliği'nin her zaman Filistin'in önemli partnerlerinden biri olduğunu belirten Abbas, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olmak için son birkaç senedir büyük bir lobi faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.
Abbas, Afrikalı liderlere seslenişinde "teklifin asla kabul edilmemesi" gerektiğini belirterek, "İsrail'in Afrika Birliği çalışmalarına katılmasına izin vermek onun işgalini ve baskıcı tutumunu sürdürmesine destek olacaktır." diye konuştu.
Afrikalı liderlerden iki devletli çözüm için de destek isteyen Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı girişimlerinden umutlu olduğunu söyledi.
Afrika Birliği Örgütü'nün 2002 yılında Afrika Birliği adını almasıyla gözlemci üyeliği son bulan İsrail, Birliğe yeniden gözlemci üye olmak istediğini açıklamıştı.
Filistinli lider Abbas gözlemci üye statüsünü kullanarak her dönem Afrika Birliği Zirvesi'ne katılıyor.
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