İsviçre'de FETÖ okulları yolun sonuna geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sera Vakfı bünyesinde "Sera Schule" adıyla faaliyet gösteren okulunun, ilgisizlikten kapanma noktasına geldiği bildirildi.
Tages Anzeiger gazetesinin haberine göre, İsviçre Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan Zürih'in Schwamendingen bölgesindeki okul, diğer kentlerdeki FETÖ okulları gibi ilgisizlikten ve Türk kökenli ailelerin tepkisinden dolayı kapanmak üzere.
Almanca yayın yapan gazetede, "İsviçre'deki Türkler çocuklarını Gülen okullarından geri alıyor." başlığıyla yayımlanan haberde, FETÖ'nün bu ülkedeki kurumlarının kepenk kapatmaya başladığının altı çizildi.
Haberde, Türklerin okuldaki çocuklarını geri çekmeye başladığı belirtilerek, "Özel okul kısa bir zaman içinde öğrencilerinin yarısından fazlasını kaybetti ve okulun yıl sonunda kapılarını sonsuza dek kapatması gerekiyor." ifadesi yer aldı.
Yüzlerce velinin çocuklarını İsviçre‘deki FETÖ okullarından ve FETÖ bağlantılı bazı eğitim merkezlerinden geri aldığını yazan gazete, Aarau, St. Gallen, Olten ve Winterthur kentlerindeki FETÖ'ye ait bazı kurumların da kapandığını aktardı.
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İsviçre basını ülkedeki FETÖ kurumlarının kepenk kapatmaya başladığını yazdı
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