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Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi açıldı. Geminin güvertesine 36 merminin isabet ettiği belirtildi.
Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtı.
İskenderun'dan yüklediği yük ile İzmit Körfezi'ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V ACT isimli Türk bayraklı kuruyük gemisine, Yunan SGK botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş edildi
İBB'nin şirketlerinden İSPARK tarafından yapılan açıklamada "21 kişi tarafından yapıldığı belirlenen suistimal yargıya intikal ettirildiği halde, konuyu saptırarak İSPARK'ı zarara uğratmayı ve çalışanları zan altında bırakmayı amaçlayan bu yayınlarla ilgili sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır.." denildi
İstanbul genelindeki 38 plajda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 45 günde bin 61 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, G20 Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmede, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini ele alacakları bildirildi
Şanlıurfa Valiliği, sıcaklar nedeniyle kamu ve kuruluşlarında görevli hamile kadınların 3 gün izinli sayılacağını açıkladı
Komşu ülkelerde çıkan iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye zorunlu göç eden vatandaşların topluma uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 10 saate kadar ek ders görevi verilebilecek
Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız" dedi.
Muş'ta düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. 15 Temmuz'un unutulmaması büyük önem arz ediyor." dedi.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildi
Hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alınan kişinin üzerinde 100 sikke ele geçirildi
Başbakan Yıldırım, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesine ilişkin, "İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır" dedi
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu
İstanbul Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çocuklarıyla otelden dışarı çıkan bazı turistlerin dumandan etkilendiği görüldü.