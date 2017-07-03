17:18, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi



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Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi açıldı. Geminin güvertesine 36 merminin isabet ettiği belirtildi. Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtı. İskenderun'dan yüklediği yük ile İzmit Körfezi'ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V ACT isimli Türk bayraklı kuruyük gemisine, Yunan SGK botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş edildi

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