17:40, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Şanlıurfa'da hamile kamu çalışanlarına 3 gün izin





Şanlıurfa Valiliği, sıcaklar nedeniyle kamu ve kuruluşlarında görevli hamile kadınların 3 gün izinli sayılacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa Valiliği, sıcaklar nedeniyle kamu ve kuruluşlarında görevli hamile kadınların 3 gün izinli sayılacağını açıkladı.

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