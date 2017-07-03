Hollanda'da diploma töreninde başörtüsü yasağı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Melanchton Lisesi'nin Schiebroek şubesinin öğrenciler ve velilere gönderdiği diploma töreni davetiyesinde, öğrencilerin törene başörtülü gelmelerinin yasak olduğu belirtildi.
Türk asıllı milletvekilleri tarafından kurulan Denk Partisi ve Müslümanların kurduğu Rotterdam Büyükşehir Belediyesini temsil eden NİDA Partisi, başörtüsü yasağına tepki göstererek okuldan açıklama yapmasını istedi.
Melanchton okullarının genel müdürü Nico van den Eijkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun bir yanlışlık olduğunu savundu.
Davetiyedeki başörtüsü yasağı ifadesi için üzgün olduğunu belirten Van Den Eijkel, "Her şubemiz için geçerli değil ama mektubu gönderen Schiebroek şubemizin kurallarına göre öğrencilerin başörtüsü kullanması zaten yasak. Diploma töreni için davet mektubunda bu kural maalesef talihsiz şekilde gereksiz yere belirtilmiş." diye konuştu.
Törene bütün öğrencilerin davetli olduğunu vurgulayan Van Den Eijkel, normalde yasak olan başörtü kuralının törende geçerli olmayacağını dile getirdi.
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