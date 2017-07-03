18:48, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

İstanbul'da 45 günde bin 61 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul sahillerinde her gün 10 binlerce vatandaşa temiz ve güvenli ortamlarda denize girme hizmeti sağlanıyor.

Toplam uzunluğu 47 bin 800 metreyi bulan il genelindeki 38 plajda, "drone" olarak adlandırılan 2 hava aracı, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 14 ATV aracı, 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile hizmet veriliyor.

Belediyenin İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri tarafından, sezonun açıldığı 15 Mayıs'tan itibaren 45 günde bin 61 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve çevre şirketi İSTAÇ da 256 personeliyle plajlar ve sahillerde temizlik hizmeti sunuyor.

Çalışmalarını mobil temizlik ekipleri ve özel plaj temizleme makineleriyle yürüten ekipler, yosun temizleme araçlarıyla da yosunlaşmaya karşı mücadele ediyor.