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Kerküklülerden İran'ın Küçük Zap Suyu'nu kesmesine protesto
Kerküklülerden İran'ın Küçük Zap Suyu'nu kesmesine protesto

Irak'ın Kerkük kentinde bir araya gelen bazı vatandaşlar, İran'ın aniden Küçük Zap Suyu'nu tamamen kesmesini protesto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kale Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar İran karşıtı pankartlar taşıyarak, ramazan bayramının birinci gününden itibaren suyun kesilmesini insanlık dışı bir davranış olarak tanımladılar.

İran karşıtı gösteriye katılan Kerkük sakinlerinden Çalak İbrahim yaptığı açıklamada, "Komşu bildiğimiz İran, ne yazık ki Allah'ın insanlara bahşettiği suyu kesiyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu sıcak ve kavurucu yaz mevsiminde bunun yapılmaması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

İran gibi bir ülkenin suyu kesmesinin yakışıksız kaldığını belirten İbrahim, "İnsan, doğa ve hayvanlar susuz bırakılmamalıdır. Kentimizde binlerce tarım alanı su sıkıntısından dolayı büyük zarar görecektir. Barajlarımızda su seviyesinin düşmesiyle su sorunu bir tehdit haline gelecektir." dedi.

Gösteriye katılan Seyyit İhsan adındaki sanatçı ise İran'ın bir baraj projesi için başkalarını sudan mahrum bırakmasının cinayet işlemekle aynı seviyede olduğunu söyledi.

Suyun ani bir şekilde kesilmesini şiddetle kınayarak, bu durumu protesto ettiklerini dile getiren İhsan, "İki ülke arasındaki ihtilafların bedelinin sivillere ödettirilmemesi gerekiyor. Bazı siyasi hedefler uğruna, bu şekilde davranılmamalıdır." diye konuştu.

KÜÇÜK ZAP SUYU

İran'dan gelen Küçük Zap Suyu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye vilayetinden geçerek Kerkük kentine ve oradan da ülkenin iç kesimlerine doğru akıyor.

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Abdussettar Mecid, dün yaptığı basın toplantısında İran'ın Küçük Zap Suyu'nu tamamen kesmeye devam etmesi halinde kendilerinin de "Irak'ın orta kesimlerine giden suyu kesmek zorunda kalabilecekleri" uyarısında bulunmuştu.

IKBY'li yetkililer, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Küçük Zap Suyu'nun İran tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kesildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından su üzerindeki balık çiftlikleri büyük zarar görmüştü.

İranlı yetkililer tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, Tahran yönetiminin inşası yaklaşık 10 yıl süren Serdeşt kentindeki barajın dolması için suyu kestiği ifade ediliyor.

 



İlgili Konular iran Kerkük ırak
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