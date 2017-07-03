19:14, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

İzmir'deki büyük orman yangını kısmen kontrol altında





İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Menderes ilçesinde önceki gün başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Menderes ilçesinde önceki gün başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Aybal, yaptığı açıklamada, makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ters yönde şiddetli bir rüzgar olmaması halinde çalışmaların olumlu yönde devam edeceğini beklediklerini aktaran Aybal, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına da başlandı. Bugün zarar gören alan olmadığını ifade edebiliriz. Alevler de yayılmadı." dedi. Öte yandan tek noktada kaldığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Havanın kararmasıyla hava unsurlarının bölgeden ayrılacağı, karadan müdahaleye devam edileceği öğrenildi. Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz saat 12.55'te makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.

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