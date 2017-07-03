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Fas'tan El Cezire'nin kapatılması isteğine tepki
Fas'tan El Cezire'nin kapatılması isteğine tepki

Fas Ulusal Basın Sendikası, Katar'da yayın yapan El Cezire televizyonunun kapatılması talebini, "düşünce ve ifade özgürlüğünün hedef alınması" olarak nitelendirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fas Ulusal Basın Sendikasından yapılan açıklamada, Katar'a tavır alan ülkelerden, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in, Doha yönetimine, ilişkilerin düzeltilmesi için sunduğu listede yer alan "El Cezire televizyonunun kapatılması" talebine işaret edilerek, "El Cezire'nin kapatılması talebiyle ilk hedef alınan, düşünce ve ifade özgürlüğüdür." denildi. 

"MEDYA, ARAP HALKLARININ SESLERİNİ DUYURMAK İÇİN ELLERİNİNDE KALAN TEK ŞEY"

Açıklamada, bu taleple mücadelede El Cezire televizyonuyla dayanışma içerisinde olunduğu ifade edilerek, "Savaşın olduğu birçok ülkede basın organları susturulmaya çalışılmaktadır. Medya, Arap halklarının seslerini duyurmak için ellerinde kalan tek şey." ifadesi kullanıldı.

Basın özgürlüğünün uluslararası sözleşmelerde garanti altına alındığı ve hiçbir şekilde pazarlık ve şantajın kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, bu bağlamda basın özgürlüğüne saygı duyulması, gazetecilerin korunması ve çalışma şartlarının kolaylaştırılması talep edildi.

Açıklamada, basın alanındaki ilgili kurum ve kuruluşlara, El Cezire televizyonunun yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğü hedef alınan tüm basın yayın organlarıyla dayanışma içerisinde olunması çağrısı yapıldı.



İlgili Konular Katar katar krizi Fas El Cezire
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