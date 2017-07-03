20:27, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı





Uşak Üniversitesinde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uşak Üniversitesinde 9 akademisyenin açığa alındığı bildirildi. Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen idari soruşturma kapsamında aralarında doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu toplam 9 akademisyenin açığa alındığını söyledi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü aktaran Dalkıran, açığa alınma kararının akademisyenlere tebliğ edildiğini kaydetti.

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