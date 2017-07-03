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Bakan Çavuşoğlu'nun Kıbrıs için diplomasi trafiği sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'nun Kıbrıs için diplomasi trafiği sürüyor

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu, sabah yapılan 5'li toplantının ardından öğleden sonra Le Regent Kongre Merkezi'ne yeniden giderek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından konferansın gerçekleştirildiği kongre merkezinden ayrıldı.

Eide, ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Rum kesimi müzakere heyetleri temsilcileriyle görüştü.

3'LÜ TOPLANTI BAŞLADI

Şu sıralarda Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla üçlü bir toplantı gerçekleştiriyor.

Konferansın sabah oturumunda, 3 garantör ülke Türkiye, İngiltere ve Yunanistan "Güvenlik ve Garantiler" temel başlığı altında öneri paketlerini BM'ye sunmuştu.

Garantör ülkelerin ardından KKTC ve Güney Kıbrıs Rum tarafı da tüm başlıklardan oluşan önerileri paketlerini BM'ye vermişti.

BM, kapalı zarflar içinde sunulan 5 öneri paketinin birer kopyasını taraflara dağıtmıştı.



İlgili Konular kıbrıs Kıbrıs Konferansı Çavuşoğlu
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