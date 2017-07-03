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Lübnan'daki yangın sonrası Suriyeli mülteciler bir kez daha evsiz
Lübnan'daki yangın sonrası Suriyeli mülteciler bir kez daha evsiz

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde yer alan Kab İlyas kampındaki mülteciler, dün meydana gelen yangın nedeniyle sığındıkları yuvalarını ve eşyalarını tamamen kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan yüz binlerce Suriyeli'nin sadece küçük bir kısmının yaşadığı Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde yer alan Kab İlyas kampındaki mülteciler, dün meydana gelen yangın nedeniyle sığındıkları yuvalarını ve eşyalarını tamamen kaybetti.

Dünkü yangında bütün eşyalarını ve barınaklarını kaybeden mültecileri ve kamptaki son durumu görüntüledi.

Henüz çıkış sebebi kesinleşmeyen ancak bölge sakinleri tarafından elektrik nedeniyle gerçekleştiği ve hızlıca yayıldığı belirtilen yangın, kamptaki bütün çadırları kullanılamaz hale getirdi. Kampın bulunduğu arazide çok sayıda iş makinesi yangından artakalanları hafriyat kamyonlarına yüklerken, bölgeye kamyonetleriyle gelen demirciler ise işe yarayan demirleri ve diğer malzemeleri arabalarına yüklüyor.

Lübnan Kızılhaçı'na bağlı doktorlar ise kampta kurulan sahra hastanelerinde mültecileri tedavi ediyor. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı bölgede doktorlar tarafından kontrol edilen mülteciler daha sonra reçetelerindeki ilaçları ücretsiz edinebiliyor.

KAMPTAKİ ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERLE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Ayrıca bölgede faaliyet yürüten derneklerin yetkilileri kamptaki çocuklara çeşitli aktivitelerle psikolojik destek veriyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı ekipler, Lübnan Kızılhaçı'yla birlikte mültecilerin barınması için kampta geçici çadırlar kurarak altyapı çalışmaları yapıyor.

Lübnan Kızılhaçı'nın bölgedeki yetkilisi Joseph Davud, güvenlik birimlerinin araştırmalarına göre yangının pazar günü öğlen saatlerinde elektrik nedeniyle çıktığını belirterek, kampta bulunan 103 çadırın tamamını yok ettiğini söyledi.

Davud, "Yangının duyulmasının ardından bölgeye hızlıca çok sayıda ambulans ulaştırıldı. Bununla birlikte Uluslararası Kızılhaç ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri bölgeye vardı. 72 saat içinde durumu kontrol altına alarak 50 yeni çadır kurduk. Ayrıca gıda ve içme suyu da sağlıyoruz. Bunların yanı sıra yetkililerimiz çocuklara yönelik psikolojik destek veriyor." dedi.

"ELİMİZDE YANGINA MÜDAHALE EDECEK HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Kampta yaşayan 550 mülteciden biri olan Suriyeli Mustafa Mahmud ise "Duman kokusunu alır almaz ailemi çocuk ve kadın çığlıkları arasında çadırdan çıkardım. Başkalarına da yardım etmeye çabaladım ancak elimizde yangına müdahale edecek hiçbir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 yıldır aynı kampta yaşayan Suriyeli anne Havle Muhammed Ahmed yangının çıktığı esnada ailesine yemek hazırlamak için çadırın mutfak bölümünde olduğunu belirterek, "Aniden insanların çığlıklarını ve ağlama seslerini duydum. Sonrasında alevlerin çadırımıza doğru yaklaştığını görünce çocuklarımı alarak hemen dışarı çıktım. Bütün eşyalarımız yandı." diye konuştu.

Kampta yangının çıkış nedeni ise henüz tam anlamıyla belirlenemezken Suriye'nin Deyrizor kentinden gelen ve yangında her şeyini kaybettiğini ifade eden Abdulhüseyin Muhammed ise yangının aşırı sıcak nedeniyle yanabilecek malzemelerin tutuşmasıyla çıktığını iddia etti.

 



İlgili Konular suriyeli mülteciler Lübnan
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