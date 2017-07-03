DEAŞ'tan, Musul'dan kaçan sivillere çifte saldırı: 32 ölü

Irak'ta DEAŞ'ın, Musul kentindeki Eskişehir bölgesinden kaçan sivillere yönelik saldırılarında 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak federal polis biriminde görevli Üsteğmen Ahmed Kasım el-Ubeydi, "Biri kadın 2 intihar eylemcisi, Musul'un Eskişehir bölgesinden kaçan sivillerin içine sızarak güvenlik kontrol noktasına geldiklerinde üzerilerindeki bombaları patlattı. Olayda 5'i çocuk 10'u kadın 23 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Olayın yaşandığı yerin DEAŞ mensuplarının ateş hattında olduğundan dolayı cesetlerin alınamadığını söyleyen Ubeydi, ayrıca DEAŞ'ın sivillere yönelik roketli saldırısı sonucu da Musul'un Eskişehir bölgesinde 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait hava güçlerinin saldırısında Irak polisinden 15 kişinin öldüğü aktarıldı.
Irak'ta DEAŞ'ın, Musul kentindeki Eskişehir bölgesinden kaçan sivillere yönelik iki ayrı saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti
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