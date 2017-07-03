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Avrupa
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Polonya Trump'tan ABD askerlerini çekmemesini isteyecek

Polonya yönetimi, ABD Başkanı Trump'tan, ABD ve NATO birliklerinin ülkedeki varlığını devam ettirmesini talep edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Polonya yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'tan, ülkedeki NATO ve ABD birliklerinin kalmasını isteyeceği bildirildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, perşembe günü Polonya'ya yapacağı ziyarette, NATO ve bir önceki ABD yönetiminin kararıyla geçen yıl konuşlandırılan binlerce NATO ve ABD askerinin ülkedeki varlığının sürmesi için güvence isteyeceklerini söyledi.

Waszczykowski, "Tehdit devam ettiği sürece, ABD ve NATO birlikleri tarafından destekleneceğimizi duymayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın, NATO'nun, İttifak üyesi ülkelerden birine yönelik saldırının tüm üyelere yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve karşılık göreceğini öngören 5. maddesine bağlılığını teyit etmemesiyle ilgilenmediklerini belirten Waszczykowski, "Ben daha çok 5 bin ABD askerinin varlığıyla ilgileniyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Polonya'ya yapacağı kısa ziyarette, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Baltık, Adriyatik ve Karadeniz bölgesindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 11 ülkenin lideriyle görüşmesi bekleniyor.

Bölge ülkelerindeki altyapı ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan "3 Deniz İnisiyatifi" adlı girişim, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'dan oluşuyor. AB'nin, kendisine ciddi eleştiriler yönelten Polonya ve Macaristan'a yönelik yardımlarını gelecek yıllarda azaltacağı iddia ediliyor.



İlgili Konular ABD trump Polonya
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