23:40, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Yeşil kategoride aranan PKK'lı öldürüldü





Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında "Aranan Terörist" listesinde "yeşil" kategoride bulunan kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı tespit edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Genç ilçesi Gerçekli köyü Kapılı mezrası kırsalında 27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda, 11 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Aşut Star" kod adlı Ş.Ç'nin örgütün sözde "Amed Eyaleti" yürütmesinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde "yeşil" kategorisinde yer aldığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, adı geçen teröristin sözde sorumlu olduğu grubun, Genç ilçesinde jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi, Güzeldere, Suveren, Direkli jandarma karakollarına silahlı saldırıda bulundukları ve Döşekkaya köyü bölgesinde güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

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