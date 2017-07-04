780 hakim-savcının görev yeri değişti, 32 ile yeni başsavcı atandı | LİSTE

Kurulun internet sitesinden duyurduğu yaz kararnamesine göre, 32 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı.
Kararnameye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Hakan Pektaş, Necip Cem İşçimen, Mustafa Sağıroğlu, Ahmet Berke, Mehtap Öğeç, Zafer Ediş, Gürhan Aktaş, İbrahim Halil Selçik ve Zekai Yusuf Sarıbay, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna bakan Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekillerinden Ateş Hasan Sözen ve Levent Çağıl, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı; Mehmet Ayhan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı; Fatih Karakuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı; Aladdin Arkcı da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Emin Atik, Kadir Karaca, Feyzi Öztürk, Ömer Ömeroğlu, Cevdet Aydemir, Şükran Dedeağaoğlu ve Tarık Tuna, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Emin Kavas, İzmir Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü sorgulayan Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.
Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'i tahliye eden Ankara Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer ise Çorum Hakimliğine atandı.
Gülümser Erdem, tahliye kararına yapılan itirazın ardından tekrar aynı gün tutuklanmıştı.
THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı
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İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Menderes ilçesinde önceki gün başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız" dedi.