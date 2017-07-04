00:30, 04 Temmuz 2017 Salı

HSK'dan yeni kararname: 780 hakim-savcının görev yeri değişti





HSK'nın yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK Birinci Daire Başkanlığı'ndan kararnameye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilan edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından ‘Atanma Talep Formu’ nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

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