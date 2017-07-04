Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını ve Katar'a yönelik atılacak adımları belirlemek amacıyla diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin dışişleri bakanlarının cevap üzerinde titiz bir çalışma yürüteceklerini belirtti.
Cubeyr, ülkesine resmi ziyarette bulunan Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuğuyla körfez krizi ve ikili görüşmeleri ele aldıklarını ifade etti.
Gabriel'e teröre finansman sağlanmasını durdurmak, aşırılığa ve nefret suçlarına karşı mücadele etmenin öneminden bahsettiğini belirten Cubeyr, alınan önlemlerin amacının Katar ile daha iyi ilişkiler kurulması ve "bölge ve dünya ülkelerine kötülük olarak düşündükleri Katar'ın politikalarını değiştirme" amacını taşıdığını söyledi.
"Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in dışişleri bakanları, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını ilerleyen saatlerde teslim alacak. Daha sonra dışişleri bakanları çarşamba günü Katar'a yönelik atılacak adımları belirlemek amacıyla cevap üzerinde titiz bir çalışma yürütecek" ifadelerini kullanan Cubeyr, krizi çözüme ulaştırmak için Katar'ın söz konusu taleplere olumlu cevap vermesini ümit ettiğini kaydetti.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de krizin çözüme kavuşabilmesi ve körfez ülkelerinin birliğinin korunması amacıyla Kuveyt'in ara buluculuğunu desteklediklerini vurguladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını söyledi
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