Guterres iklim anlaşmasıyla ilgili ABD'den ümitli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "ABD'nin iklim anlaşmasından çekilmesine rağmen anlaşmanın gereklerini yerine getireceğine güveniyorum." dedi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Guterres katıldığı "Tidewater 2017" adlı konferansın açılış konuşmasında, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına değindi.
ABD'nin kararının bazı ülkelerde ve yeşil ekonomide etkin olan iş dünyasında "ani bir korkuya yol açtığını" ifade eden Guterres, "Ancak ABD'nin kararı diğer ülkelerin Paris anlaşmasına ilişkin duruşlarını daha da sağlamlaştırdı. AB ülkeleri, Çin, Hindistan gibi ülkelerden açık vaatler geldi." dedi.
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin tutturulabilmesi için Paris İklim Anlaşması'nın geniş katılımla uygulanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Eğer Paris anlaşması daha geniş bir katılımla yerine getirilmezse başarılı bir 2030 ajandası olmaz ve buna bağlı konularda rasyonel bir tartışma ortamı yaratamayız." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump haziran ayında yaptığı bir konuşmada, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuştu. İklim değişikliğiyle ilgili söz konusu anlaşmaya 2015 yılında yaklaşık 200 ülke onay vermişti.
BM Genel Sekreteri Guterres, "ABD'nin iklim anlaşmasından çekilmesine rağmen anlaşmanın gereklerini yerine getireceğine güveniyorum." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "ABD'nin iklim anlaşmasından çekilmesine rağmen anlaşmanın gereklerini yerine getireceğine güveniyorum." dedi.
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