Katar, bazı Arap ülkelerini IMO'ya şikayet etti

Katar'ın, denizcilik güvenliğini etkileyen ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle kendisiyle ilişkilerini kesen bazı Arap ülkelerini, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) şikayet ettiği bildirildi.
Katar haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede Katar'la diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin, denizcilik üzerinde ciddi tehlike ve zararlar oluşturan uluslararası denizcilik anlaşmalarına ilişkin ihlallerinin ele alındığına dikkat çekilen haberde, Saliti'nin, Lim'e Katar'a yönelik uygulanan abluka nedeniyle denizcilik güvenliğini etkileyen ihlallere ilişkin bir dosya takdim ettiği aktarıldı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.
Katar'ın, denizcilik güvenliğini etkileyen ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle kendisiyle ilişkilerini kesen bazı Arap ülkelerini, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) şikayet ettiği bildirildi
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