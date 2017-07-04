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Trump, Merkel ve Gentiloni ile 'G-20' için görüştü
Trump, Merkel ve Gentiloni ile 'G-20' için görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Almanya Başbakanı Merkel ve İtalya Başbakanı Gentiloni ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi öncesi ABD BaşkanıDonald Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile telefonda ayrı ayrı görüşerek zirve değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Alman ve İtalyan başbakanları ile telefon görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Trump'ın, G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Merkel'e zirvenin başarılı geçmesi konusunda yardımcı olacağını söylediği, ayrıca iklim değişikliği, ticari ilişkiler ve kadın girişimciliği gibi konularda iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Trump'ın, Gentiloni'yle görüşmesinde de G-20 Zirvesi ile ilgili konuları gündeme getirdiği duyurulan açıklamada, İtalya Başbakanı'nı "Libyalı göçmenler krizine" çözüm bulma noktasındaki çabalarından dolayı takdir ettiği belirtildi.



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