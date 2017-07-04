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BM'den Suriye'deki savaş suçları komisyonu başkanlığına atama
BM'den Suriye'deki savaş suçları komisyonu başkanlığına atama

Eski Fransız yargıç ve hukukçu Catherine Marchi-Uhel, Suriye'de 6 yılı bulan iç savaştaki hukuk ihlallerini araştıracak yeni komisyonun başkanlığına atandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM Sekreteri Antonio Guterres'in Fransız hukukçu ve eski yargıç Catherine Marchi-Uhel'i Suriye'deki savaş suçları başta olmak üzere ciddi uluslararası hukuk ihlallerini soruşturacak komisyonun başkanlığına atadığını duyurdu.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri bugün, Fransalı Catherine Marchi-Uhel'i Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Mart 2011'den beri Uluslararası Cezaların En Ciddi Suçlarından Sorumlu Kişilerin Soruşturulmasına ve Kovuşturmasına Yardımcı Olacak Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizmanın Başkanlığına atadığını ilan etti." ifadesini kullandı.

"ADALET KONUSUNDA ATILMIŞ KÜÇÜK BİR ADIM"

Catherine Marchi-Uhel'in başkanlık edeceği, merkezi Cenevre'de bulunan komisyon, 193 üyeli BM Genel Kurulunun 21 Aralık 2016'daki oturumunda Suriye ve Rusya'nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen kabul edilen karara göre kuruldu.

İnsan hakları kuruluşları, herhangi bir yaptırım gücü olmayan ve bağlayıcılığı bulunmayan, BM Genel Kurulu kararıyla kurulan söz konusu komisyona Marchi-Uhel'in atanmasını, "Suriye'de adalet konusunda atılmış küçük bir adım" olarak yorumladı.



İlgili Konular BM uriye'deki savaş suçları komisyonu başkanlığı Catherine Marchi-Uhel
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Ortadoğu Haberleri
BM'den Suriye'deki savaş suçları komisyonu başkanlığına atama
BM'den Suriye'deki savaş suçları komisyonu başkanlığına atama

Eski Fransız yargıç ve hukukçu Catherine Marchi-Uhel, Suriye'de 6 yılı bulan iç savaştaki hukuk ihlallerini araştıracak yeni komisyonun başkanlığına atandı.
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