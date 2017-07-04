Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:53, 04 Temmuz 2017 Salı
Güncel
08:43, 04 Temmuz 2017 Salı

  • Paylaş
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz'da kalkmasını beklediklerini bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasının yasaklanmasına yönelik uygulamalara ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bilal Ekşi, açıklamasında "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal." ifadelerini kullandı.

CLEARSCAN CİHAZI DEVREYE GİRMİŞTİ

ABD ve İngiltere'nin bazı ülkelerden yapılan uçak seferlerinde cep telefonu dışındaki elektronik cihazların kabinde taşınmasını yasaklamasının ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında 30 Haziran'da yurt dışından getirilen, sıvı ve tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip "ClearScan", Atatürk Havalimanı'nda deneme amaçlı kullanılmaya başlandı.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin de bu çarşamba Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde incelemeleri bekleniyor.



İlgili Konular THY ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması FOTO
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması | FOTO

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını söyledi
780 hakim-savcının görev yeri değişti 32 ile yeni başsavcı atandı
780 hakim-savcının görev yeri değişti, 32 ile yeni başsavcı atandı | LİSTE

HSK'nın yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi
Yeşil kategoride aranan PKK'lı öldürüldü
Yeşil kategoride aranan PKK'lı öldürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında "Aranan Terörist" listesinde "yeşil" kategoride bulunan kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı tespit edildi
Dışişleri'nden Türk gemisine Ege'de ateş açılmasına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Türk gemisine Ege'de ateş açılmasına ilişkin açıklama

Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nun Kıbrıs için diplomasi trafiği sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'nun Kıbrıs için diplomasi trafiği sürüyor

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor
Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı
Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı

Uşak Üniversitesinde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı
İzmir'deki büyük orman yangını kısmen kontrol altında
İzmir'deki büyük orman yangını kısmen kontrol altında

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Menderes ilçesinde önceki gün başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi
İSPARK Sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacak
İSPARK: Sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacak

İBB'nin şirketlerinden İSPARK tarafından yapılan açıklamada "21 kişi tarafından yapıldığı belirlenen suistimal yargıya intikal ettirildiği halde, konuyu saptırarak İSPARK'ı zarara uğratmayı ve çalışanları zan altında bırakmayı amaçlayan bu yayınlarla ilgili sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır.." denildi
İstanbul'da 45 günde bin 61 kişi boğulmaktan kurtarıldı
İstanbul'da 45 günde bin 61 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İstanbul genelindeki 38 plajda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 45 günde bin 61 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Erdoğan ile Putin'in G20'de yapacağı görüşmeyle ilgili açıklama
Erdoğan ile Putin'in G20'de yapacağı görüşmeyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, G20 Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmede, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini ele alacakları bildirildi
Şanlıurfa'da hamile kamu çalışanlarına 3 gün izin
Şanlıurfa'da hamile kamu çalışanlarına 3 gün izin

Şanlıurfa Valiliği, sıcaklar nedeniyle kamu ve kuruluşlarında görevli hamile kadınların 3 gün izinli sayılacağını açıkladı
Ders ve ek ders saatlerine düzenleme
Ders ve ek ders saatlerine düzenleme

Komşu ülkelerde çıkan iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye zorunlu göç eden vatandaşların topluma uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 10 saate kadar ek ders görevi verilebilecek
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşallah uçak gemimizi de yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah uçak gemimizi de yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız" dedi.

Haberler

THY'den yaz sezonuna özel uçuş rotaları
THY'den yaz sezonuna özel uçuş rotaları

THY'den 'parça bagaj' duyurusu
THY'den 'parça bagaj' duyurusu

THY'den 'elektronik cihaz yasağı' açıklaması
THY'den 'elektronik cihaz yasağı' açıklaması

ABD'den Ortadoğu ve Afrika uçuşlarına elektronik cihaz yasağı
ABD'den Ortadoğu ve Afrika uçuşlarına elektronik cihaz yasağı

THY'de FETÖ zanlısı 26 personelin işine son
THY'de FETÖ zanlısı 26 personelin işine son

SPK'dan Ekrem Dumanlı hakkında suç duyurusu
SPK'dan Ekrem Dumanlı hakkında suç duyurusu

THY'den Rusya'ya yeni seferler
THY'den Rusya'ya yeni seferler

THY seferlerini durdurdu
THY seferlerini durdurdu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 