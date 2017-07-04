Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul edecek.
(Ankara/18.30)
2- Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Arasta Park mevkisinden devam ediyor.
(Kocaeli)
4- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası" toplantıları, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuk olacağı ilk programla başlayacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi" açılış toplantısına katılacak.
(Ankara/09.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Kooperatifler Günü etkinliğine katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla 7. gününde İsviçre'de devam edecek.
- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.
(Crans-Montana)
2- Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Rusya'da temaslarda bulunacak.
(Moskova)
3- Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
(Astana)
4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
GÜNCEL
1- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 49. Genel Kurulu, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak.
(İstanbul)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.
2- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor.
- Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.