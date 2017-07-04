09:36, 04 Temmuz 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Temmuz 2017





Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul edecek. (Ankara/18.30) 2- Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine katılacak. (İstanbul/11.30) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Arasta Park mevkisinden devam ediyor. (Kocaeli) 4- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası" toplantıları, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuk olacağı ilk programla başlayacak. (Ankara/11.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi" açılış toplantısına katılacak. (Ankara/09.30) 2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/10.30) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Kooperatifler Günü etkinliğine katılacak. (Ankara/14.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla 7. gününde İsviçre'de devam edecek. - Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor. (Crans-Montana) 2- Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Rusya'da temaslarda bulunacak. (Moskova) 3- Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak. (Astana) 4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor. (Riyad) GÜNCEL 1- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 49. Genel Kurulu, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak. (İstanbul) SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak. 2- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor. - Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. (Konya/19.00)

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