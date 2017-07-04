Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:02, 04 Temmuz 2017 Salı
Güncel
09:53, 04 Temmuz 2017 Salı

  • Paylaş
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı: 3 ölü
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı: 3 ölü

Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan TIR'la çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan TIR'la çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda, Sarayköy ilçe merkezinin Aydın yönündeki çıkışında orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan bir TIR'la yakıt tankeri çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra yangın çıktı.

Ayrıca yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü olay yerinde trafik akışı çift yönlü olarak kapatıldı.

"BURASI SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ DURUMDA"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayköy'de dün öğleden sonra çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdiği sırada patlama olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili bilgileri paylaşan Tin, "İlk belirlemelere göre 3 ölü, 4 yaralı var. Burası savaş alanına dönmüş durumda. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Müdahale ediliyor. Şu anda biz de şaşırmış durumdayız. Yangını söndürmek üzere çalışma yapılırken ana yol üzerinde bu felaketin yaşanıyor olması bizi tedirgin ediyor." diye konuştu.



İlgili Konular denizli Denizli'de tırla çarpışan tankerde patlama: 3 ölü 4 yaralı Denizli'de feci kaza Denizli'de trafik kazası
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
İzmir'de 4 gündür süren orman yangını kontrol altında
İzmir'de 4 gündür süren orman yangını kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü
Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı
Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı

Van'da PKK'ya yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı
CHP AİHM'e gidiyor
CHP AİHM'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Yürüyüşü"nün 20. günü öncesi, 16 Nisan referandumundaki "mühürsüz seçim" iddiasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak dilekçeyi imzaladı
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak

Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlenecek
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Ankara Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı 3 ölü
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı: 3 ölü

Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan TIR'la çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması FOTO
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması | FOTO

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını söyledi
780 hakim-savcının görev yeri değişti 32 ile yeni başsavcı atandı
780 hakim-savcının görev yeri değişti, 32 ile yeni başsavcı atandı | LİSTE

HSK'nın yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi
Yeşil kategoride aranan PKK'lı öldürüldü
Yeşil kategoride aranan PKK'lı öldürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında "Aranan Terörist" listesinde "yeşil" kategoride bulunan kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı tespit edildi
Dışişleri'nden Türk gemisine Ege'de ateş açılmasına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Türk gemisine Ege'de ateş açılmasına ilişkin açıklama

Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nun Kıbrıs için diplomasi trafiği sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'nun Kıbrıs için diplomasi trafiği sürüyor

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor
Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı
Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı

Uşak Üniversitesinde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı
İzmir'deki büyük orman yangını kısmen kontrol altında
İzmir'deki büyük orman yangını kısmen kontrol altında

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Menderes ilçesinde önceki gün başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi
İSPARK Sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacak
İSPARK: Sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacak

İBB'nin şirketlerinden İSPARK tarafından yapılan açıklamada "21 kişi tarafından yapıldığı belirlenen suistimal yargıya intikal ettirildiği halde, konuyu saptırarak İSPARK'ı zarara uğratmayı ve çalışanları zan altında bırakmayı amaçlayan bu yayınlarla ilgili sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır.." denildi

Haberler

Asker annelerine en güzel hediye
Asker annelerine en güzel hediye

Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı | FOTO
Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı FOTO

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı trafik kazasında öldü
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı trafik kazasında öldü

Hastanede oksijen tüpü patladı: 3 yaralı
Hastanede oksijen tüpü patladı 3 yaralı

Denizli'de 20 öğretmen FETÖ'den tutuklandı
Denizli'de 20 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Çal'da 9 öğretmen tutuklandı
Çal'da 9 öğretmen tutuklandı

Adliye araçlarındaki 'FG' plakaları söküldü
Adliye araçlarındaki 'FG' plakaları söküldü

Denizli'de korkutan deprem
Denizli'de korkutan deprem






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 