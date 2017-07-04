10:05, 04 Temmuz 2017 Salı

Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu



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Ankara Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kamu kurum ve kuruluşlarındaki terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 64'ü ise polisin operasyonuyla yakalandı.

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