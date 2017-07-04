10:08, 04 Temmuz 2017 Salı

15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak





Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlenecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde 15 Temmuz şehitlerini anma programının düzenleneceği bildirildi. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, yaptığı açıklamada, etkinliklerin dört ayrı kentteki diplomatik misyonlarca gerçekleştirileceğini söyledi. Büyükelçi Ünal, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz için çalışmalarımıza başladık. Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver'da bulunan temsilciliklerimizce o gün anma törenleri düzenlenecek. Temsilciliklerimizce Anadolu Ajansımızın 15 Temmuz'u anlatan fotoğraf sergisi de açılacak." dedi. Ünal, "Hain kalkışmada şehit verdiğimiz vatan evlatları için Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı din görevlilerimizce bulundukları şehirlerde mevlit tertiplenecek, Kuran-ı Kerim okunup, dualar edilecek." diye konuştu. Katılımcılara açık olacak etkinliklerde İngilizce sunum da gerçekleştirilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.