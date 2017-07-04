CHP AİHM'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mühürsüz seçimle ilgili... Referandum yapmıştık ve bu referandum maalesef, üzülerek ifade edeyim, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle gayrimeşru hale geldi, meşruiyetini büyük ölçüde yitirdi. Şimdi dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruyoruz. İlk imzamı da buraya atıyorum. Hadi hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 20. gününe Kocaeli'nin İzmit ilçesi Arasta Park mevkisinden başladı.
Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşün anlamının çok büyük olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Yürüyüşün bir anlamı da kendi ülkemizde düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz ve devletin bir partiye değil, 80 milyona hizmet edebilecek bir konuma gelmiş olması amacıyla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla siyasi iktidarın yürüyüşümüze kulak kabartması, niçin ve hangi gerekçe ile yürüdüğümüzü biraz daha dikkatli izlemesi en temel arzularımdan birisidir. Yolumuza devam edeceğiz."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, konuşmanın ardından elinde bir dosya ile Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek, halk oylamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru dilekçesi hazırladıkları bilgisini verdi.
Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, "Mühürsüz seçimle ilgili... Referandum yapmıştık ve bu referandum maalesef, üzülerek ifade edeyim, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle gayrimeşru hale geldi, meşruiyetini büyük ölçüde yitirdi. Şimdi dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyoruz. İlk imzamı da buraya atıyorum. Hadi hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından dilekçeyi imzaladı.
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