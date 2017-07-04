10:21, 04 Temmuz 2017 Salı

Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı



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Van'da PKK'ya yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.

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