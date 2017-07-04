Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Yürüyüşü"nün 20. günü öncesi, 16 Nisan referandumundaki "mühürsüz seçim" iddiasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak dilekçeyi imzaladı
Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlenecek
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan TIR'la çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını söyledi
HSK'nın yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında "Aranan Terörist" listesinde "yeşil" kategoride bulunan kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı tespit edildi
Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor
Uşak Üniversitesinde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı
İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Menderes ilçesinde önceki gün başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi
İBB'nin şirketlerinden İSPARK tarafından yapılan açıklamada "21 kişi tarafından yapıldığı belirlenen suistimal yargıya intikal ettirildiği halde, konuyu saptırarak İSPARK'ı zarara uğratmayı ve çalışanları zan altında bırakmayı amaçlayan bu yayınlarla ilgili sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır.." denildi