10:15, 04 Temmuz 2017 Salı

Nazarbayev'den Rusya ile Ukrayna’ya G20 daveti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Rusya ve Ukrayna’yı müzakere masasına oturmaya çağırdı.

Kazak basını Devlet Başkanının bu çağrıyı diplomatik misyon vekilleri ile yaptığı toplantıda söylediğini belirtti.

Nazarbayev açıklamasında uluslararası terörizmin coğrafyasının ve şeklinin yaygınlaştığını, kitle imha silahlarının yayılma tehdidinin arttığını belirtti. Kazak lider dünya liderlerinin bu tehditlere karşı birlik göstereceklerine inandığını da sözlerine ekledi.

Nazarbayev, Kazakistan'ın müzakere sürecine yardım etmek için hazır olduğunu belirterek, “Ben şahsen Rusya ve ABD başkanları arasında G20 toplantısında ortak bir tavır bulunacağına inanıyorum. Bu dünya barışı için ve terörizmle ortak mücadeleye için gereklidir” dedi..



