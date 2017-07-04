10:41, 04 Temmuz 2017 Salı

İzmir'de 4 gündür süren orman yangını kontrol altında





İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Menderes ilçesinde, 1 Temmuz'da makilik alanda başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Şaşal Mahallesi yakınında geçen cumartesi başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu büyük ölçüde söndürüldü. "YENİDEN BAŞLAMA İHTİMALİNE KARŞI TEYAKKUZDAYIZ" Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yetkililer, yangının yeniden başlama ihtimaline karşı teyakkuzda olduklarını açıkladı. Bu arada yangın nedeniyle oluşan zarar tespiti de soğutma çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek. Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.

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