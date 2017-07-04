İranlı foto muhabiri, Mısır'dan sınır dışı edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS), İranlı foto muhabiri Ashkan Mehryar'ın, 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nı takip etmek için gittiği Mısır'dan sınır dışı edildiğini açıkladı.
AIPS'den yapılan açıklamaya göre, turnuvada D grubunda yer alan İran Milli Basketbol Takımı'nı izlemek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Mehryar, havaalanında alıkonuldu.
Mehryar, "Mısırlı yetkililer, pasaportum geçerli olmasına rağmen beni saatlerce sorguya çekti. Sonunda cep telefonumu aldılar ve sınır dışı ettiler." ifadelerini kullandı.
AIPS, olaya ilişkin "Görünen o ki İranlı foto muhabiri, siyasi sebeplerle sınır dışı edilmiştir. Spor ile siyasetin birbirine karıştırılmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.
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