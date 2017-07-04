Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:03, 04 Temmuz 2017 Salı
Dış Politika
11:04, 04 Temmuz 2017 Salı

  • Paylaş
Ruhani'den Türkiye'ye "baraj" eleştirisi
Ruhani'den Türkiye'ye

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'nın Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki baraj inşaatlarını eleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Çorman ise, Türkiye'de yapımı devam eden barajların bölgedeki su akıntısını düzenlediğini ve doğaya zarar vermediğini belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı'nda konuştu. 

Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirlerinde 22 baraj inşaa etmekte olduğunu hatırlatan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu projenin İran ve Irak'ın yanısıra başka birçok ülkeyi etkilediğini belirtti. 

Bölgede yapılan barajların İran'a çevresel olarak zarar verdiğini ileri süren Ruhani, "Bir komşu ülkenin yapmayı planladığı 22 büyük baraj, Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir. Bu konu İran ve Irak'ı da etkileyecektir. Bu nedenle bunun sonuçları karşısında kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kuzey ve güney bölgelerinde yapılan barajların da Horasan ve Sistan Belucistan eyaletlerini etkileyeceğini dile getiren Ruhani, bölgedeki su kaynaklarının kurumasının hem İran hem de Afganistan'a zarar vereceğini belirtti.

Hasan Ruhani, Türkiye, İran ve Irak'ın birlikte çalışarak bölgedeki "kazan-kazan" politikasını hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN İNŞA ETTİĞİ BARAJLARIN ÇEVREYE ZARAR VERDİĞİ DÜŞÜNCESİ TAMAMEN YANLIŞ"

Öte yandan, konferansta Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman, Türkiye'de yapımı devam eden barajların bölgedeki su akıntısını düzenlediğini ve doğaya zarar vermediğini belirtti.

Barajların kum ve toz fırtınalarını artırdığına dair herhangi bir bilimsel veri olmadığını vurgulayan Çorman, "Türkiye'nin inşa ettiği barajların çevreye zarar verdiği düşüncesi tamamen yanlış. Barajların yapımında birçok ön çalışma yaptık. Tüm yönleriyle etkilerini inceledikten sonra yapım kararı alındı. Bu ön çalışmalarla, barajların çevreye zarar vermemesi temin edilmiştir." dedi.

Çorman, söylenenlerin aksine, barajların inşasıyla bölgenin su temininin sağlandığını belirterek, "Ülkelerin üzerinde durması gereken asıl sorun, su ve toprak kaynaklarının doğru kullanılması. Bugün sonuçlarını gördüğümüz şey, ülkelerin su kaynaklarıyla ilgili yanlış politikalarından kaynaklanıyor. Bu sorunları Türkiye ile ilişkilendirmek yanlış." diye konuştu.

BM ile İran Çevre ve Dışişleri Bakanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Kum ve Toz Fırtınalarıyla Mücadele Konferansı, 5 Temmuz'a kadar devem edecek.

 



İlgili Konular Türkiye iran Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele K
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunanistan'a sert tepki
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunanistan'a sert tepki

Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Türk yük gemisine ateş açmasına dair, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." dedi.
İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık yatırım kervanı
İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık yatırım kervanı

Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi tam olarak aktif hale geldiğinde, 68 ülkedeki altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlayacak
Ateş açılan ticari gemi tam yol devam
Ateş açılan ticari gemi tam yol devam

Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemide polis tarafından inceleme yapıldı. Personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından gemi limandan ayrıldı
FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi
FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi

FETÖ soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının Mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi
Askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili gıda kontrol komisyonu açığa alındı
Askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili gıda kontrol komisyonu açığa alındı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili 6 kişilik Gıda Kontrol Komisyonu'nun açığa alındığını söyledi.
Ruhani'den Türkiye'ye quot baraj quot eleştirisi
Ruhani'den Türkiye'ye "baraj" eleştirisi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'nın Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki baraj inşaatlarını eleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Çorman ise, Türkiye'de yapımı devam eden barajların bölgedeki su akıntısını düzenlediğini ve doğaya zarar vermediğini belirtti.
İzmir'de 4 gündür süren orman yangını kontrol altında
İzmir'de 4 gündür süren orman yangını kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü
Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı
Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı

Van'da PKK'ya yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı
CHP AİHM'e gidiyor
CHP AİHM'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Yürüyüşü"nün 20. günü öncesi, 16 Nisan referandumundaki "mühürsüz seçim" iddiasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak dilekçeyi imzaladı
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak

Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlenecek
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Ankara Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı 3 ölü
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı: 3 ölü

Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan TIR'la çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması FOTO
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması | FOTO

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını söyledi
780 hakim-savcının görev yeri değişti 32 ile yeni başsavcı atandı
780 hakim-savcının görev yeri değişti, 32 ile yeni başsavcı atandı | LİSTE

HSK'nın yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi

Haberler

Kerküklülerden İran'ın Küçük Zap Suyu'nu kesmesine protesto
Kerküklülerden İran'ın Küçük Zap Suyu'nu kesmesine protesto

İran ve IKBY arasında 'su krizi'
İran ve IKBY arasında 'su krizi'

Suriye'de ABD-İran yüzleşmesi ve Türkiye | ANALİZ
Suriye'de ABD-İran yüzleşmesi ve Türkiye ANALİZ

İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı
İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı

Pakistan, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan İran'a ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan, 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı
Suudi Arabistan 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı

İran, Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu
İran Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu

İran ile Irak arasında doğalgaz krizi
İran ile Irak arasında doğalgaz krizi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 