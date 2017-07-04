11:31, 04 Temmuz 2017 Salı

Askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili gıda kontrol komisyonu açığa alındı





Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili 6 kişilik Gıda Kontrol Komisyonu'nun açığa alındığını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Gıda kontrolü ile görevli 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı, soruşturma sürüyor" dedi.

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