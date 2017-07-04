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FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi
FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi

FETÖ soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının Mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının Mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K'nin örgüt mensuplarının kendisiyle yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Cumali K, ifadesinde, daha önce kendisinden sorumlu olan örgüt literatürüne göre "mahrem imamların" evine geldikleri ve maddi manevi bir ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını beyan etti. İtirafçı eski polis, evine gelen kişilerin ByLock'tan daha güvenilir bir program yükleyeceklerini söylediklerini belirterek, bilgisayar ve telefonuna "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini kaydetti.

2 AYLIK FİZİKİ TAKİP

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski polisin evine gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki takibin ardından zanlıların, daha önce örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen memurların evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, İdris D, Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, bu bağlamda "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtikleri saptandı. Zanlıların ayrıca cezaevinde bulunan üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgütten kopuşları engellemeye yönelik görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Bugüne kadar açılan FETÖ soruşturmalarında ismi geçmeyen zanlıların cep telefonları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin de incelendiği soruşturmada, zanlıların örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri belirlendi.



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