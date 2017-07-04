Modi'den bir ilk, İsrail ziyareti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke tarihinde bir ilke imza atarak bugün İsrail'i ziyaret etti.
İsrail ve Hindistan, yıllardır terörle mücadele ve savunma konularında yakın işbirliği içinde çalışıyor ve Hindistan, Yahudi devletinin düzenli olarak silah sattığı bir müşteri.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Modi'nin ziyaretini "geniş anlamda güvenlik, tarım, su, enerji gibi alanlarda işbirliğini temel olarak İsrail'in içinde bulunduğu her alanda derinleştirmek" olarak nitelendirerek "tarihi" olarak yorumladı.
Modi'nin ziyareti sırasında, Filistinlilerin başkenti sayılan Ramallah'a uğramayacağı bildirildi.
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Tarihte ilk kez bir Hindistan başbakanı bugün İsrail’i ziyaret ediyor
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