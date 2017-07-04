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Almanya'daki G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamam
Almanya'daki G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamam

7-8 Temmuz'da Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan ve küresel ekonominin ve dünya siyasetindeki önemli konuların masaya yatırılacağı G20 Liderler Zirvesi için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

2008'den bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl Almanya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü G20 Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentindeki fuar alanında düzenlenecek.

Hazırlıkları tamamlanan zirve için kentte güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Hamburg Fuar Alanı’nın bulunduğu bölgenin çevresinde 38 kilometrekare güvenlik alanı oluşturuldu. Herhangi bir gösterinin yasak olduğu bu alana görevliler ve orada yaşayanlar dışında kimse giremeyecek.

Ayrıca zirve boyunca yaklaşık 20 bin polis güvenliği sağlayacak. Alman polisine Hollanda ve Avusturya’dan da ekipler destek verecek. Uçuş yasağı getirilen bölgede en az 17 helikopter görev yapacak. Bunun yanında 185 köpek ve atlı birlikler de hazır tutulacak. Olası taşkınlıklar için ise 40 TOMA hazır bekletilecek.

ZİRVE KARŞITI GÖSTERİLER BEKLENİYOR

Bunun yanı sıra terörle mücadele için özel eğitilmiş ekipler kentin değişik yerlerinde konuşlandırılacak. Kentte zirveye karşı yapılacak gösterilere katılacak olası şiddet yanlılarının ülkeye girişini engellemek için Schengen uygulaması da 11 Temmuz’a kadar askıya alındı.

G20’NİN GÜNDEMİ YOĞUN

G20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2016’da Çin'den alarak "Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek" temasıyla zirveye ev sahipliği yapacak Almanya, zirvede “İstikrarı Güvenceye Almak, Sürdürülebilirliği Artırmak ve Sorumluluk Üstlenmek” gibi 3 ana başlık belirledi.

ALMANYA'DAN AFRİKA'YA ÖZEL İLGİ

Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB), 2017’de rotasını Afrika'ya çevirmiş durumda. Almanya, kıtayı G20 başkanlığının odak noktalarından biri yaparken, AB'de "Afrika için Marshall Planı" şeklinde anılan yeni bir Afrika stratejisi üzerinde çalışıyor.

Zengin yer altı kaynaklarına ve geniş tarım arazilerine sahip olan Afrika ile ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirmek isteyen Almanya, kıtadaki alt yapı ve enerji fırsatlarından faydalanmayı planlıyor.

TRUMP VE MACRON İLK KEZ KATILIYOR

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere 19 devlet ve Avrupa Komisyonun katılımıyla düzenlenen G20 Zirvesine ayrıca dönem başkanlarının daveti doğrultusunda Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) gibi büyük uluslararası kuruluşlar da katılıyor.

G20 zirvelerine İspanya düzenli olarak kalıcı konuk ülke olarak katılırken, Almanya dönem başkanı olarak Norveç, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı Moon-Jae-inn de G20 Zirvesi’nin yeni katılımcılarından olacak. Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.



İlgili Konular G20 Liderler Zirvesi Almanya Hamburg
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